Пассажирский Боинг-737 авиакомпании SmartAvia, летевший в Петербург, вернулся в Самару

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Что стало причиной экстренного возвращения лайнера, неизвестно. Одна из пассажирок рассказала РБК, что спустя 40 минут после вылета было объявлено о возвращении обратно по техническим причинам. Женщина отметила, что в самолете было очень душно и жарко. По ее словам, на борту находилось около 140 человек, много детей. Боинг-737 встречали медики, МЧС и автобус для пассажиров. Представитель перевозчика им сообщил, что в 4 или 5 утра будет борт, который сможет забрать часть людей. Авиакомпания обеспечила пассажиров водой и питанием.