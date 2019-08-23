Кремль подтвердил подготовку нового трехстороннего саммита по Сирии

Помимо России, в нем примут участие Иран и Турция. Встреча должна пройти в Анкаре, сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точные даты он не назвал. Ранее о намерении провести трехсторонний саммит в августе говорил пресс-секретарь турецкого лидера. Он отмечал, что темой переговоров станет, в частности ситуация в зоне деэскалации в Идлибе, а также безопасность, конституционная комиссия и беженцы. Предыдущая встреча Путина, Эрдогана и Роухани состоялась в сентябре 2018 года.