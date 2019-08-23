90 человек контактировали с зараженными радиацией при взрыве реактивного двигателя под Северодвинском

Об этом сообщили «Русской службе Би-би-си» сотрудники Архангельской областной клинической больницы. Они отметили, что даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один медработник не перестал им оказывать помощь. Врачам пришлось на месте придумывать себе защиту. Ранее архангельские врачи рассказали «Медузе», что все документы и истории болезней после лечения пострадавших в результате взрыва были изъяты. Из-за этого медики не могут доказать, что контактировали с зараженными радиацией.