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02:05, 23 августа 2019

90 человек контактировали с зараженными радиацией при взрыве реактивного двигателя под Северодвинском

Об этом сообщили «Русской службе Би-би-си» сотрудники Архангельской областной клинической больницы. Они отметили, что даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один медработник не перестал им оказывать помощь. Врачам пришлось на месте придумывать себе защиту. Ранее архангельские врачи рассказали «Медузе», что все документы и истории болезней после лечения пострадавших в результате взрыва были изъяты. Из-за этого медики не могут доказать, что контактировали с зараженными радиацией.



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