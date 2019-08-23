Заслуженный артист России Виктор Власов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра имени Маяковского, в котором он прослужил 40 лет. Причины смерти не уточняются. Прощание пройдет в субботу в Храме Вознесения Господня. В тот же день актера кремируют и похоронят на Хованском кладбище.

В театр Маяковского Виктор Власов пришел после окончания ГИТИСа в 1974 году. Он играл в спектаклях «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и многих других. Кроме этого, Власов снялся в ряде кинофильмов, среди которых — «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черемушки».