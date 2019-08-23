Российские и американские дипломаты поспорили в Совбезе ООН об угрозах из-за ядерного оружия

Выступая на брифинге, и.о. постпреда России Дмитрий Полянский сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что с окончанием существования ДРСМД Вашингтон предпринимает шаги для решения угрозы, которую представляют размещенные Россией и Китаем ракеты средней дальности.