Басманный суд не продлил арест счетов и имущества экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова

Басманный суд Москвы отказался продлить арест счетов и имущества на 900 миллионов рублей экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова и его родственников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Абызова обвиняют в мошенничестве. Всего в рамках дела было арестовано имущество на сумму более 20 миллиардов рублей. В то же время размер предполагаемого ущерба оценивается в четыре миллиарда – именно столько бывший министр, по версии следствия, похитил в 2011-2014 годах у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети». Вместе с пятью другими фигурантами дела он находится под арестом.