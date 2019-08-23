Москва и Киев предварительно договорились об обмене граждан, удерживаемых на территории обеих стран

Обсуждается формула 33 на 33, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в Москве. Издание отмечает, что в это число не включен главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский. Его освобождение будет проходить по особой схеме. Выйдет ли на свободу на этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК не уточнили.

Ранее СМИ писали, что в московское СИЗО «Лефортово» из колоний этапированы восемь граждан Украины. В их числе Александр Кольченко, осужденный по тому же делу, что и Сенцов. «Коммерсант» тоже со ссылкой на источник писал, что обмен может состояться до конца августа. По данным издания, в него будут включены украинские моряки, задержанные в Керченском проливе. Официального подтверждения этой информации пока нет. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал лишь, что представители России и Украины контактируют по данному вопросу.