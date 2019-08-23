Некоторым участникам митинга в честь Дня рос. флага на проспекте Сахарова пообещали заплатить за посещение мероприятия

Некоторым участникам митинга в честь Дня российского флага на проспекте Сахарова пообещали заплатить за посещение мероприятия. Об этом пишет сайт «Медуза». О тарифах изданию рассказали двое координаторов. Они сообщили, что за трёхчасовое участие в массовке с выданным флагом платят 500 рублей, за нахождение на акции с утра и до вечера – тысячу. На вопросы о заказчиках собеседники издания отвечать отказались. Накануне стало известно, что на эту акцию заставляют прийти бюджетников и студентов. Кроме того, по данным сайта «Медуза» на митинг-концерт собирают работников коммерческих организаций, которые были подрядчиками у казённых предприятий. Бесплатную поездку на мероприятие в составе организованной группы предлагают и жителям соседних регионов. Людей собирают по предприятиям.

Митинг должен пройти 24 августа. В этот день на проспекте Сахарова собиралась провести акцию протеста оппозиция, однако мэрия эту заявку отклонила.