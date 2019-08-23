Россия и Украина, по некоторым данным, договорились об обмене удерживаемых граждан по схеме «33 на 33»

Официального подтверждения пока нет.

Москва и Киев близки к завершению процесса обмена граждан, удерживаемых на территории обеих стран. Однако в схему обмена по формуле 33 на 33 человека не входит главный редактор украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский, такие данные предоставил РБК источник, знакомый с ходом переговоров и подтвердили два других собеседника. Как отмечается, освобождение Вышинского будет происходить по особой схеме. Уполномоченный Украины по правам человека Людмила Денисова уже находится в России. Ее российская коллега Татьяна Москалькова пока в отпуске до понедельника, встреч с ее участием не анонсировано.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. По его словам, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали вопрос обмена России и на Украине, но без конкретных фамилий.

Франция, по информации источников РБК, активно продвигала вопрос об обмене пленными.