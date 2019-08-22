Симоновский суд Москвы не нашел оснований для продления ареста Алексею Навальному

Решение принял судья Валентин Кулешов. Таким образом оппозиционер должен выйти из спецприемника завтра утром. Ходатайство о продлении ареста подавал начальник спецприемника Дмитрий Томозов. Он предлагал увеличить срок на то время, которое Навальный провел в больнице, когда был госпитализирован из спецприёмника c отёком лица.

Отвечая на вопросы журналистов, Навальный, в том числе, прокомментировал, дело о массовых беспорядках, которое было возбуждено после протестов 27 июля. Политик назвал это «бессмысленным актом террора».

Большинство фигурантов дела о массовых беспорядках не признают свою вину.