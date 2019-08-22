28-летний чиновник из Дагестана добавил себе в документах 34 года, чтобы получать пенсию

Об этом сообщает прокуратура республики. По данным ведомства, замглавы села в Левашинском районе получил подложный паспорт и с этим документом обратился в пенсионный фонд. Так он стал получать трудовую пенсию по старости. С марта прошлого года чиновнику перечислили 155 тысяч рублей. Возбуждено дело о мошенничестве. В отношении должностных лиц из пенсионного фонда и ФМС идёт расследование по статье о злоупотреблении полномочиями и подлоге.