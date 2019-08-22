Из больницы в Нижнем Тагиле Свердловской области одновременно увольняются все хирурги

Причиной стала высокая нагрузка и низкие зарплаты, сообщает агентство «Все новости» со ссылкой на источник в медицинском учреждении. Заведующий хирургическим отделением 1-й городской больницы Юрий Изотеев сказал, что заявления написали шесть человек, в том числе врачи, которые находились в отпуске. Сейчас он и его коллеги отрабатывают положенные по Трудовому кодексу две недели, после чего, как сказал врач, собираются уйти в никуда. По словам Изотеева, в Минздраве предлагали подождать до октября, однако не объяснили, что к этому времени может измениться. Главврач больницы Олег Николаев комментировать массовое увольнение подчинённых не стал.