Россия и Китай созвали внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с испытаниями США своей новой крылатой ракеты

Заседание началось в 22 часа по московскому времени.

Внеочередное заседание совета безопасности ООН, созванное по инициативе России и Китая, проходит под названием «угрозы международному миру и безопасности». Москва и Пекин намерены обсудить заявления американских официальных лиц о планах по разработке и размещению крылатых ракет средней дальности на фоне выхода Вашингтона из договора РСМД, подписанного с СССР в 1987 году.

Выходя из соглашения, США заявили, что намерены заключить новый договор с Россией, но уже с участием Китая в качестве третьей стороны. В связи с этим в июле американская делегация проводила консультации с российским МИДом в Женеве. Китай, при этом, не только не изъявлял желания вступать в подобный договор, но категорически опроверг такую возможность.

Параллельно с этим в воскресенье США провели испытания новой ракеты среднего радиуса действия возле побережья Калифорнии, ставшее первым с момента выхода из договора РСМД. Выступая в среду в эфире телеканала Фокс Ньюс, министр Обороны США Марк Эспер заявил, что испытания новой ракеты призваны послать четкий сигнал прежде всего Китаю — «дать понять, что у нас есть возможность сдерживать плохое поведение китайцев», заявил Эспер. Также США объявили о намерении разместить новые ракеты в Азии — что также станет темой проходящего сегодня внеочередного заседания Совбеза ООН.

Глава Пентагона Марк Эспер также прокомментировал взрыв при испытании российской ракеты с ядерной установкой «Буревестник» в Белом Море — любое подобное оружие должно будет быть включено в будущее стратегическое соглашение о сокращении вооружений, заявил Эспер.