Россия и Украина, по некоторым данным, договорились об обмене удерживаемых граждан по схеме «33 на 33»

В Москву уже приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Россия и Украина близки к завершению процесса обмена граждан, которых удерживают на территории обеих стран. В схему обмена по формуле 33 на 33 человека не входит главный редактор украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров и подтвердили два других информированных собеседника. По их данным, освобождение Вышинского будет происходить по особой схеме. Вопрос о судьбе режиссера Олега Сенцова пока неизвестен.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в отпуске до понедельника и пока никаких встреч с ее участием не планируется. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. По его словам, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий.

Франция, по информации источников РБК, активно продвигала вопрос об обмене пленными.

На Украине также активно обсуждают появившуюся информацию о предстоящем обмене, это может стать началом перемен в отношениях двух стран, — сказал «Эху» украинский политолог Михаил Погребинский.

Телеканал «Дождь» приводит слова украинского адвоката Игоря Свинцицкого о том, что процедура обмена должна пройти 28-го и 29-го августа.