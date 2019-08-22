В июле на «Роснефть» пришлось 40%, в августе цифра должна дойти до 60%, — говорится в сообщении. Reuters связывает ситуацию с американскими санкциями. После введения ограничений со стороны США крупнейшие нефтяные поставщики отказались от сотрудничества с венесуэльской компанией.

Напомню, правительство США потребовало прекратить закупку сырья у Каракаса, даже если сделки не попадают под наложенные Соединенными Штатами ограничения.