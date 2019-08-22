Российский союз молодежи проведет 31-го августа фестиваль на проспекте Сахарова, где планировала свою акцию оппозиция

Изначально фестиваль должен был пройти на ВДНХ. Председатель союза Павел Красноруцкий сказал агентству ТАСС, что его организация решила включиться в это мероприятие, написала заявление с просьбой предоставить еще одну площадку и выбрала проспект Сахарова. Собеседник агентства добавил, что буквально сегодня было получено разрешение от властей.

Митинг на проспекте Сахарова или на проспекте Мира 31-го августа просила согласовать руководитель штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Власти Москвы отклонили все заявки на акции оппозиции в этот день, в том числе на проспекте Сахарова.