В Кузбассе неизвестные попытались поджечь дом юриста, выпустившего расследование о местных властях

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Дмитрия Миропольцева. Сейчас он находится в Москве. Сегодня ему позвонили из полиции и сообщили, что его дом в городе Калтан подожгли. Миропольцев подчеркнул, что связывает поджог, как и нападение, произошедшее в начале августа, со своей правовой деятельностью.

Об избиении юрист ранее рассказывал сайту «Сибирь.Реалии». Миропольцев пытался добиться отмены выборов главы Новокузнецка, так как нашел нарушения при регистрации действующего градоначальника.