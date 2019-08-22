ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек

Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на сотрудников архангельской областной больницы. Ранее медики на условиях анонимности рассказали изданиям The Moscow Times, «Медуза» и «Новая газета», что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией. Также, по их словам, из лечебного учреждения изъяли рабочие документы. Теперь медики не могут доказать, что контактировали с пострадавшими при взрыве 8-го августа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова врачей, сегодня сказал, что кто-то умышленно может накалять ситуацию.