По данным издания, в это число не включен главред украинской редакции агентства РИА Новости Кирилл Вышинский. Его освобождение, как ожидается, будет проводиться по особой схеме. Есть ли в списках украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затруднились.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писала, что обмен находящихся под стражей в России украинцев на находящихся на Украине россиян может состояться до конца месяца. Телеканал «Дождь» приводит слова украинского адвоката Игоря Свинцицкого о том, что процедура пройдет 28-го и 29-го августа.