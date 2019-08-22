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20:30, 22 августа 2019

В столичную мэрию подали заявку на митинг против политического давления на студентов и  университеты

Организаторы предлагают провести акцию 30-го, 31-го августа или 1-го сентября. Об этом сайту «Медуза» рассказал редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян. Среди мест проведения акции в заявке указаны проспект Сахарова, площадь перед входом на ВДНХ и площадка возле Музея космонавтики. В числе организаторов группы поддержки студентов Егора Жукова и Даниила Конона, обвиняемых по делу о массовых беспорядках, возбужденному после протестов 27-го июля.



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