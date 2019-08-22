Симоновский суд Москвы не нашел оснований для продления ареста политику Алексею Навальному

Решение принял судья Валентин Кулешов. Таким образом оппозиционер должен выйти из спецприемника завтра утром. Ходатайство о продлении ареста подавал начальник спецприемника Дмитрий Томозов. Он предлагал увеличить срок на то время, которое Навальный провел в больнице.

Политика госпитализировали из спецприемника в конце июля с сильным отеком лица. В больнице сказали, что это аллергическая реакция. Оппозиционер провел в медицинском учреждении около суток. При этом он был под конвоем.