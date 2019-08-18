23 августа состоится рассмотрение второго материала об административном правонарушении в отношении Дмитрия Гудкова

В пятницу 23 августа в Коптевском районном суде состоится рассмотрение второго материала об административном правонарушении в отношении Дмитрия Гудкова. Его адвокат считает, что суд намеренно оттягивал рассмотрение второго материала по делу, чтобы к окончанию 30-ти суточного ареста была возможность его опять посадить. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексей Обухов.

«Тридцати суточный арест Дмитрия Гудкова скоро подходит к концу, он должен освободиться 27 августа. Завтра его ждет еще один суд, на этот раз он пройдет в Коптевском районном суде, который переносили уже дважды. По нашему мнению, суд переносили не просто так, а чтобы отложить возможность нового ареста к концу этого. Как сегодня, например, Константина Янкаускаса приняли у ворот спецприемника, мы опасаемся, что нечто в этом духе хотят повторить и с Дмитрием», — заявил адвокат.

А.Обухов напомнил, что первый раз — 27 июля, когда Дмитрий Гудков направлялся на акцию, его задержали на въезде в Москву и отправили в тот самый Коптевский районный суд, где была попытка осудить его подзащитного за призывы к участию в акции этого числа. Но, как отметил адвокат, судья не нашел доказательств этому, и по причине отсутствия главного свидетеля – оперативника Центра-Э судебное заседание было перенесено.

«Дмитрия тем временем посадили уже на 30 суток за акцию 14 июля. И опять — первый раз суд перенесли, потому что его просто не привезли на этот суд из спецприемника. Тогда другой судья (прежний ушел в отпуск) решил, что невозможно рассматривать дело без обвиняемого, несмотря на ходатайство адвоката. Соответственно заседание перенесли на 23 августа, и вот завтра мы надеемся, что Дмитрия привезут», — отметил адвокат.

Судебное заседание по административному материалу в отношении Дмитрия Гудкова состоится 23 августа года в 14.00.