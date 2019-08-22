В ряде российских школ с 1-го сентября запустят программу сексуального воспитания

Это пилотный проект, — сообщает издание «Дейли шторм» со ссылкой на внештатного психиатра Минздрава и директора Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураба Кекелидзе. По его словам, новая школьная дисциплина будет совмещать элементы психологии, ОБЖ и сексуального просвещения. Разные вопросы в зависимости от возраста будут поднимать на уроках с 3-го по 11 классы. На этих же занятиях речь будет идти о борьбе с травлей и вреде наркотиков.