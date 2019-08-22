Черемушкинский суд на 15 тысяч рублей оштрафовал москвичку за плакат о пристройстве котят

Татьяна Соколова вышла с ним в центр города 3-го августа, — сообщает сайт «МБХ Медиа». На плакате с одной стороны была фотография котенка с надписью «Отдам котят в добрые руки», на другой стороне номер телефона и надпись «Чтобы не был злым ОМОН, возьми котика, камон». Соколова прошла с плакатом по Арбату, после чего вышла на Никитский бульвар, где была задержана. В этот день на Бульварном кольце проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий.