Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 гражданина России на такое же количество украинцев

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. Они не смогли уточнить, есть ли в списках главред украинской редакции агентства РИА Новости Кирилл Вышинский и режиссер Олег Сенцов. Собеседники издания также не смогли назвать дату обмена. Ранее источники газеты «Коммерсантъ» говорили, что это произойдет до конца августа.

Телеканал «Дождь» приводит слова украинского адвоката Игоря Свинцицкого о том, что обмен состоится 28-го и 29-го августа. По его словам, даты выбрали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время телефонного разговора.

В российском МИДе отказались раскрывать сведения о возможном обмене. Как пишет агентство ТАСС, официальный представитель министерства Мария Захарова сказала, что владеет информацией, но поделиться ей не может.