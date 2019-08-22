Компания «М.Такси» подала три иска к организаторам протестных акций в Москве

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тушинского суда. Какие именно требования выдвинула служба такси, неизвестно. Сайт «Открытые медиа» отмечает, что, согласно базе данных юридических лиц, компанией владеет Василий Саушкин, называющий себя бизнес-технологом в сфере науки и инноваций, патриотом и энтузиастом развития российской промышленности.

Иски к оппозиционерам из-за протестных акций ранее также подали «Мосгортранс», «Автодор», ресторан «Армения» и московский метрополитен .