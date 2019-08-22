ВВС: С пострадавшими при взрыве под Северодвинском, доставленными в областную больницу контактировали около 90 человек

Это выяснила телерадиокомпания Би-би-си. Она ссылается на источники в больнице. Собеседники Би-би-си говорят, что врачам не сообщили о том, что пациенты являются источником радиоактивного излучения. Ранее об этом же со ссылкой на медиков писали The Moscow Times, сайт «Медуза» и «Новая газета».

Взрыв на военном полигоне произошел 8-го августа. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что раз поступают жалобы от врачей, нужно узнать, от кого именно. Песков допустил, что кто-то хочет умышленно накалить ситуацию и исказить реальность.