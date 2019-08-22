Российский танцор ударил свою партнершу на чемпионате мира по танго в Аргентине

Об этом рассказали очевидцы. В итоге Кирилла Паршакова отстранили от участия в соревнованиях, — сообщает телеканал «Дождь». Свидетели произошедшего рассказали, что Паршаков ударил партнершу и жену Анну Гудыну кулаком в лицо. Девушке предложили подать заявление в полицию, но она отказалась. Пара записала видео, в котором попыталась объяснить ситуацию.

На проявление агрессии обратили внимание Феминистское движение танго и аргентинская пресса.