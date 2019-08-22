В Кремле полагают, что кто-то может умышленно накалять ситуацию после взрыва ракеты под Северодвинском

С соответствующим комментарием выступил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взрыв в Архангельской области произошел 8-го августа. Медики областной больницы, оказывавшие помощь пострадавшим, ну условиях анонимности рассказали журналистам, что их не предупредили о радиации. С врачей и медсестер взяли подписки о неразглашении. Кроме того, по некоторым данным, чиновники предложили в качестве доплаты за работу с облученными пациентами около 100 рублей в час.