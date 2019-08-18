Столичная мэрия отклонила все заявки оппозиции на протестные акции 31-го августа

Глава совета депутатов Гагаринского района, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова сказала «Эху», что чиновники даже не предложили альтернативы.

Русакова добавила, что переговоры с мэрией будут продолжаться.

О том, что мэрия не согласовала акции за свободные выборы и против политических репрессии, намеченные на 31-го августа, также сообщили незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители Либертарианской партии.