Муниципальный депутат Константин Янкаускас задержан на выходе из спецприемника

Под арестом политик провел 9 суток.

О новом задержании Янкаускаса сообщается в его микроблоге в Твиттере. Там указано, что произошло это прямо на выходе из спецприемника в Мневниках, куда приехал автозак. Соратники политика ожидают четвертый арест подряд.

Депутат совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас был задержан 13 августа на выходе из спецприемника, где отбывал 10 суток ареста, который был назначен после восьми суток ареста за организацию несогласованной акции 15 июля.

Константин Янкаускас считает свое дело политическим. В третий раз муниципального депутата арестовали на основании составленного ранее протокола об организации акции без подачи уведомления за призыв в Facebook выйти на акцию 3 августа. По мнению политика, такое решение суда дестабилизирует политическую обстановку в Москве.

Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы из-за недействительных подписей и других нарушений.