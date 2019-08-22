Коптевский суд до конца сентября оставил без движения иск московского метрополитена к организаторам протестных акций

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Представителям столичной подземки предложили устранить недостатки.

Московский метрополитен подал иск вслед за «Мосгортрансом» и «Автодором», которые пожаловались, что из-за протестных шествий были сбои в движении транспорта, и дорогу пришлось ремонтировать и убирать. В числе тех, кто подал иски к оппозиционерам, также компания «М.Такси» и ресторан «Армения».