Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали четвертый раз подряд

На территорию спецприемника, где он отбывал 9 суток ареста, въехал автозак. Он забрал политика сразу после того, как тот вышел на свободу.

Вчера, сразу после выхода из спецприемника в очередной раз задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину. Сегодня Тверской суд назначил ей еще 10 суток ареста. Поводом для арестов, как и в случае с другими незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму, стали обвинения в призывах к участию в несогласованных акциях.