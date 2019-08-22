Следственный комитет предъявил обвинения в изнасиловании троим полицейским из Екатеринбурга

Об этом РБК рассказали в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Ранее сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области задержали полицейских Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова.

Следователи предъявили им обвинения в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Как следует из данных СК, в ночь на 18 августа обвиняемые изнасиловали девушку 1997 года рождения в автомобиле патрульно-постовой службы. Они удерживали девушку и угрожали применить насилие по отношению к ней. Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что девушка — уроженка Казахстана.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала РБК, что из Москвы на место происшествия отправятся сотрудники главного управления собственной безопасности ведомства и изучат обстоятельств дела.