Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Он начнет поступать в войска с 2020 года.

Ранее военное ведомство сообщало, что это полностью обновленная модификация комплекса «Форпост». От предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы. «Форпост» целиком создан из отечественных конструкционных материалов.

Аппарат весом 500 кг. может лететь на высоте 6 тысяч метров в течение 18 часов. Он может вести разведку в любое время суток с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. В новой версии «Форпоста» радиус его применения увеличен на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.