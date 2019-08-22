Российский антропоморфный робот «Федор» успешно стартовал к Международной космической станции

Его доставила ракета-носитель «Союз-2.1а».

Робот будет работать на станции в копирующем режиме. Космонавт Александр Скворцов наденет костюм, подключится к «Федору» и выполнит сложные манипуляции с разными предметами. Цель эксперимента — проверить, как робот может взаимодействовать с человеком на МКС.

«Федор» произнес несколько фраз при запуске корабля «Союз МС-14».

Последнее, что можно было услышать до того, как трансляция Роскосмоса остановилась стали слова: «До встречи на Международной космической станции».

Человекоподобный робот «Фёдор» предназначен для решения сложных задач в космосе, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин отметил, что в перспективе подобные роботы заменят человека во время проведения рискованных операций, в том числе на внешней стороне космических станций.

Робот «Федор» должен вернуться на Землю 7 сентября.