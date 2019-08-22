Институт развития интернета предлагает ввести в школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту
По словам руководителя проектного офиса института Оксаны Подварко, киберспорт не хуже кружка по шахматам.
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в эфире РБК сказал, что состязания по видеоиграм способствуют развитию.
В Минпросвещения идею школьных уроков с компьютерными играми отвергли. Там говорят, что программа в школах уже достаточно загружена разными предметами и вводить новые дисциплины не стоит.