Институт развития интернета предлагает ввести в школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту

По словам руководителя проектного офиса института Оксаны Подварко, киберспорт не хуже кружка по шахматам.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в эфире РБК сказал, что состязания по видеоиграм способствуют развитию.

В Минпросвещения идею школьных уроков с компьютерными играми отвергли. Там говорят, что программа в школах уже достаточно загружена разными предметами и вводить новые дисциплины не стоит.