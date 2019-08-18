В Петербурге мужчина погиб во время пожара на борту круизного теплохода «Петр Чайковский»

Всего спасатели сняли с судна больше трёхсот человек.

Следственный комитет уже возбудил по поводу пожара уголовное дело. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнём или неисправность электрооборудования. Пожар на теплоходе начался около половины шестого утра, когда судно стояло у причала на Октябрьской набережной. По данным МЧС, огонь возник в каюте механика. Он скончался по дороге в больницу, став единственным погибшим. Каюта выгорела полностью. Пассажиры судна и экипаж сошли на берег. К шести утра пожар уже потушили, а туристов вернули на корабль. По данным источников «Эха», утечки нефтепродуктов при пожаре не произошло. Теплоход «Петр Чайковский» построили больше сорока лет назад в Германии и первоначально он назывался «Двадцать пятый съезд КПСС». Затем его переименовали в «Лесю Украинку». «Петром Чайковским» корабль стал около десяти лет назад.

Теплоход работает на круизных маршрутах между Москвой и Петербургом. Судно перевозит иностранных туристов.