В Екатеринбурге избили актеров Коляда-театра

Массовая драка произошла ночью.

в театре накануне вечером готовились к проверке пожарной безопасности. Для этого часть реквизита актеры вытащили наружу и поставили перед входом в театр. Около часа ночи вещи начали заносить обратно в помещение. Именно в этот момент на актеров напала толпа неизвестных. Как рассказала помощник режиссера театра Анастасия Высоцкая, нападавших было человек 10, все пьяные, с бутылками водки в руках. Начали хамить, толкать ребят, — рассказала Анастасия. Били бутылками по голове. Травмы получили Мурад Халимбеков и Тарас Поддубный. Сотрудники театра вызвали полицию. Когда приехал патрульный экипаж, нападавшие уже успели сбежать. Но некоторых из них удалось догнать и доставить в полицию. Сейчас Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Пострадавшие проходят судебно-медицинское освидетельствование.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение