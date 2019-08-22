Массовая драка произошла в одном из сёл Кемеровской области

Отношения выясняли местные жители и цыгане. Есть пострадавшие. В село ввели ОМОН и СОБР. Власти посёлка уверяют, что ситуация под контролем.

Драка в селе Подгорное произошла накануне. По предварительным данным, цыгане приставали к девушке, её знакомые решили заступиться. В ходе драки два местных жителя получили ножевые ранения, один мужчина в тяжёлом состоянии в реанимации, его ранили в шею, у другого задета брюшная полость, он в состоянии средней степени тяжести, передаёт агентство ТАСС. Один из пострадавших не живёт в селе, в котором произошёл инцидент, сообщили Интерфаксу в областном центре медицины катастроф. В потасовке по данным полиции участвовало около 20ти человек, среди них были цыгане и ранее судимые местные жители. Некоторые участники драки якобы были в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация за два последних дня в Подгорном резко накалилась, рассказала местная жительница Елена. «Эху» она сообщила, что конфликт начался после того, как цыгане ударили ее дочку-подростка.

Толпа разъярённых местных жителей пыталась поджечь дом цыган. Произошло ещё несколько драк. В сообществе «6 рукопожатий Кемерово» в соцсети В контакте пишут, что одному цыгану выстрелили в ногу в толпе, мужчину из местных пырнули ножом. Цыгана, которого подозревают в нанесении ножевых ранений, задержали. Власти Ленинск-Кузнецкого района, в котором расположено село, где произошёл межнациональный конфликт, заверили, что участники конфликта ответят по закону. Возбудили два уголовных дела. Участковые обошли все дома, поговорили с местными жителями, обстановку в поселке власти назвали спокойной. В селе Подгорное нет цыганского поселения. Там проживают не больше 17 цыган при общем населении около 800 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

В июне произошёл межэтнический конфликт в селе Чемодановка Пензенской области. Местные жители подрались с цыганами. Один человек погиб, четверо получили ранения. Из села после массовых волнений уехали все цыгане, но затем некоторые из них вернулись обратно в свои дома.

В российском обществе действительно есть проблемы, связанные с цыганами, поэтому нужны управленческие решения, — сказал в эфире «Эха» доктор исторических наук Александр Черных.

Как сказал Александр Черных, необходимо решать социальные проблемы цыган и интегрировать их в местное общество.