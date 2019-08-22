Сегодня футболисты московского Спартака сыграют на выезде с португальской Брагой

На кону двухраундового противостояния – путевка в групповой раунд Лиги Европы.

Минувшая неделя сложилась для Спартака как нельзя лучше. Столичный клуб прошел в Лиге Европы швейцарский Тун. И добился победы в важнейшем дерби с ЦСКА. Правда, в обоих матчах красно-белые откровенно проваливали первые таймы. На что наверняка обратили внимание в тренерском штабе команды.

Тем более, что Брага расслабленности не прощает. Стиль команды — прессинг, мобильная линия нападения и агрессивная манера игры. Неудивительно, что на предыдущей стадии португальцы в двух матчах забили датскому Брондбю 7 мячей. К тому же, буквально накануне состав команды пополнил форвард Руй Форте, вернувшийся в Брагу из английского «Фулхэма».



А вот Спартак в сегодняшнем матче не сможет рассчитывать на полузащитников Гуса Тиля и Джордана Ларссона. Оба новичка помогут команде, только начиная с группового этапа Лиги Европы. Если, разумеется, Спартак туда пробьется.

Встреча между Брагой и Спартаком начнется в 21.45. Трансляция на МАТЧ ТВ.