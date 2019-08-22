Москва ожидает откровенного разговора на заседании совета безопасности ООН сегодня вечером

Оно было созвано по инициативе России и Китая в связи с планами США по разработке и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 километров. Об этом пишет зарубежная пресса.

Министерство обороны США сообщило о тестировании новой ракеты среднего радиуса действия, что Россия посчитала доказательством того, что Вашингтон давно планировал выход из договора по РСМД. Пекин назвал это угрозой нового витка гонки вооружений, пишет сайт Дойче велле. – Целью заседания Совбеза, пишет сайт радиостанции, является обсуждение угроз, которые несет за собой испытание ракеты. Оно прошло менее чем через три недели после того, как истек полугодичный срок, данный США Москве на ликвидацию этого класса ракет, наличием которого, как уверены в Соединенных штатах, Россия сама нарушает подписанное ею соглашение.

Замминистра обороны США Марк Эспер в интервью Фокс ньюз, на вопрос о том, на кого – Китай, Россию или Северную Корею – был нацелен этот шаг Вашингтона, сказал, что более всего его беспокоит Китай: «Мы хотим быть уверенными в том, что, при необходимости, сможем противостоять плохому поведению Пекина, имея собственные возможности осуществить удар среднего радиуса действия». Размещение соответствующих ракет в Азии в ближайшее время, цитата, «было бы желательным», заявил чиновник.

На вопрос агентства Рейтер, касавшийся недавних ракетных испытаний в России, которые закончились аварией, Эспер добавил, что Москва, цитата, «пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал в противостоянии Соединенным штатам. Сейчас, добавил замминистра, «Россия, скорее всего, уже располагает крылатыми ракетами среднего радиуса действия на ядерном топливе, направленными на Европу, и это не здорово», конец цитаты. Вашингтон формально вышел из подписанного с Россией знакового договора 1987 года второго августа после того, как заявил, что Москва нарушает этот договор. Россия с этим утверждением не согласилась, передает Рейтер. – Пекин устами своего министра иностранных дел накануне предупредил, что проведенные США испытания дают старт новой гонке вооружений и конфронтации, которые негативно скажутся на региональной и глобальной безопасности.