В ближайшее время в Россию могут вернуться трое россиян, арестованных на Украине

Это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Сейчас решаются юридические вопросы, — сообщил ТАСС адвокат Валентин Рыбин. По его словам, в списке есть и другие люди, однако, их имена он не назвал.

Вопрос обмена удерживаемых лиц весьма сложный, — признал глава МИДа Сергей Лавров.

В Кремле сегодня подтвердили контакты с Украиной по обмену сдерживаемыми лицами.

Правозащитник Зоя Светова говорит, что действительно есть ощущение, что готовится обмен заключенными.

Светова подчеркнула, что для помилования признание вины не является необходимым условием.