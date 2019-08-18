Более полутысячи ученых подписали заявление о том,чтобы прекратить уголовные дела против фигурантов «Московского дела»

Более полутысячи российских ученых подписали открытое заявление о том, чтобы прекратить уголовные дела против фигурантов так называемого «Московского дела».

Заявление опубликовано в газете «Троицкий вариант». Российские ученые, работающие по всему миру пишут, что возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Подписанты подчеркивают, что с их профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и травля за инакомыслие. Причиной московских протестов ученые считают, цитирую, «неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов» на выборы в Мосгордуму. Россия стремиться повторить самые худшие страницы своей истории, сказал «Эху» один из подписантов, историк Иван Курилла. Ранее подобное заявление опубликовала группа российских политологов. У них же и родилась идея письма, которое могли бы подписать любые российские ученые. Об этом «Эху» рассказал один из авторов этой идеи, политолог Александр Морозов. В конце письма ученые приходят к выводу, что если ситуация в России не изменится, то у страны нет будущего.

Следственный комитет расследует уголовное дело о «массовых беспорядках», которыми якобы сопровождалась уличная акция в Москве за допуск к выборам оппозиционных кандидатов. В деле уже полтора десятка обвиняемых. Только один из них признал вину.