Московский метрополитен подал в суд на организаторов акций протеста в столице

Суть претензий неизвестна, но речь может идти об иске, похожем на те, которые ранее подали предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги».

Иск к оппозиционерам от московского метро был подан в Коптевский районный суд, карточку дела обнаружил на сайте глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ответчиками указаны лидеры протестного движения – Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов и другие.

Детали иска пока неизвестны, но, судя по всему, он будет похож на те, что были поданы к оппозиционерам ранее. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Ранее предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» пожаловались в суд, что из-за шествий оппозиции были задержаны маршруты транспорта, а дорожное полотно пришлось убирать и ремонтировать. В исках значится ущерб почти в 13 миллионов рублей.

Иск от метрополитена, скорее всего, действительно идентичен тому, что подал Мосгортранс, но обе структуры избрали неверную тактику. В беседе с «Эхом» об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

«Эхо» направило запрос в пресс-службу столичного метрополитена, но ответа пока не поступило.

Ранее в 550 тысяч рублей оценил убытки ресторан «Армения», расположенный на Тверской улице. Собственники заведения утверждают, что понесли потери из-за вынужденного закрытия в день акции протеста 27 июля. Сотрудник ФБК Георгий Албуров в своем твиттере написал, что к нему иск был подан по адресу премьер-министра Дмитрия Медведева, который он назвал вместо настоящего в суде.

Известны случаи, когда суды взыскивали с нарушителей средства в пользу транспортных компаний, — сказал в эфире РБК партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Максим Домбровицкий.

Люди, которые принимали участие в уличных акциях в Москве, не могли помешать работе метрополитена. Такое мнение «Эху» высказал директор фонда «Городские проекты» Максим Кац.

Компании и предприятия, которые предъявляют иски из-за ущерба от протестных акций, действуют законно, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Убытки нужно взыскивать с властей и силовых структур, — считает первый зампред совета директоров Альфа-банка, бывший вице-премьер правительства России Олег Сысуев. Сегодня в эфире «Эха» он также вспомнил о тех временах, когда шахтеры устраивали забастовки на Горбатом мосту.