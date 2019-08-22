Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина в документах на квартиру в Петербурге

Пресс-секретарь президента не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина в документах на квартиру в Петербурге. Дмитрий Песков предположил, что это связано с правилами обеспечения безопасности. Ранее газета «Собеседник» сообщила, что Росреестр переименовал Путина в сведениях о квартире на Васильевском острове. Президент получил и приватизировал ее в 90-е годы. Вместо членов семьи Путиных в выписке указаны Игорь Петрович, Людмила Тимофеевна, Инна Игоревна и Алла Игоревна Сергеевы-Градские. Людей с такими именами в Москве и Петербурге обнаружить не удалось.