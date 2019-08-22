Московский метрополитен и одна из городских служб такси подали иски к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму

Суммы и суть претензий подземки и компании «М.Такси» пока неизвестны. В отделе расследований Фонда борьбы с коррупцией говорят, что упомянутая служба такси была победителем конкурса на перевозку сотрудников государственного информационного агентства «Россия сегодня».

Ранее с исками к оппозиции также обратились предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые пожаловались, что протесты мешали движению транспорта, а дороги пришлось чистить и ремонтировать. Кроме того, в суд подал ресторан «Армения», расположенный в центре Москвы. Там заявили, что понесли убытки из-за того, что были вынуждены закрыться во время протестных акций.