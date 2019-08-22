Трех россиян, арестованных на Украине, готовят к выдаче нашей стране

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката, это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефёдов. Первые двое являются бывшими военнослужащими украинской армии. Они перешли в российские вооруженные силы после присоединения Крыма. Они были приговорены к лишению свободы по обвинению в дезертирстве и госизмене. Третий фигурант списка, Евгений Мефёдов, проходил по делу о беспорядках в Одессе в 2014-м году. Спустя несколько лет он был оправдан, но затем арестован по новому обвинению – в сепаратизме. Два дня назад Мефёдова выпустили из СИЗО под залог. Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в списке для обмена есть и другие люди, но имена он не уточнил. Обмен удерживаемыми людьми между Россией и Украиной обсуждается, в том числе, лидерами государств. Об этом рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что это очень сложный процесс.