ФБК утверждает, что обнаружил у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей

В расследовании указано, что Владимир Регнацкий не задекларировал имущество.

Квартира расположена в клубном жилом доме на 20 квартир «Купер Хаус» в районе улицы Остоженка. ФБК утверждает, что этот дом «выиграл множество архитектурных наград и относится к высшей категории элитного жилья». Площадь квартиры составляет 146 кв. метров.

Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией, ранее квартира была в городской собственности. Позднее город выделил со своего баланса недвижимость и предоставил ее чиновнику. Вскоре Владимир Регнацкий переписал квартиру на свою мать Надежду, отмечает ФБК.

В декларации за прошлый год сказано, что главе департамента региональной безопасности Москвы принадлежит квартира площадью 88 кв. метров. За год Регнацкий заработал 5,6 миллиона рублей.

Департамент региональной безопасности, в частности, отвечает за согласование митингов и шествий в Москве.

Сам Владимир Регнацкий пока не прокомментировал расследование ФБК.