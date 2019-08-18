Служба такси присоединилась к компаниям, которые собираются судиться с организаторами протестов в Москве

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Тушинский суд зарегистрировал сразу три иска от компании «М.Такси». Ответчиками заявлены незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев. Почему служба такси себя считает пострадавшей стороной, не уточняется. В общей сложности к организаторам протестных акций подано уже семь исков о возмещении убытков.

Сегодня также стало известно, что в суд решил обратиться московский метрополитен. Его претензии вызывают исключительно недоумение, — подчеркнула в интервью «Эху» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Ярмыш добавила, что в ФБК теперь ждут иск из Роскосмоса, который мог посчитать, что митинги мешали запуску ракет.